«كونيكسيو إفريقيا» تحصد جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين          

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، فوز منظمة «كونيكسيو إفريقيا» بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين 2025، وذلك تقديراً لجهودها في استحداث تجربة عمل إنساني تعتمد على التعليم من أجل التوظيف، بهدف انتشال اللاجئين من دائرة الفقر في شرق إفريقيا، لاسيما في كينيا وملاوي وأوغندا، من خلال تحويل المهارات الرقمية إلى فرص عمل مستدامة.

وجاء اختيار المنظمة من بين 790 ترشيحاً عالمياً، بفضل نهجها المستدام وتأثيرها الإيجابي الملموس في مجال تمكين اللاجئين، إذ تسد المنظمة الفجوة القائمة بين التعليم وكسب الدخل، وتوفر تدريباً عملياً على المهارات الرقمية المتقدمة التي تُسهم بشكل مباشر في توليد الدخل، من خلال العمل الحر والتوظيف على المدى الطويل.

وجسّدت «كونيكسيو إفريقيا» منذ تأسيسها عام 2019، نموذجاً في تحويل التعليم الرقمي إلى وسيلة حياة، وفي تمكين اللاجئين من بناء مستقبل قائم على المعرفة والعمل والإنتاج، فقد نجحت - برؤيتها المبتكرة - في ردم الفجوة الرقمية، وتحويل المهارات التقنية إلى فرص عيش مستدامة، لتصبح من أبرز النماذج التي تجمع بين التكنولوجيا والإنسانية في آن واحد.

ويحسب لـ«كونيكسيو إفريقيا» ريادتها في تسخير التحول الرقمي لخدمة الإنسان، في وقت ما تزال فيه هذه التقنيات حكراً على المؤسسات الربحية، إذ جعلت التكنولوجيا أداة للكرامة والاعتماد على الذات، ودربت من خلال برامجها النوعية أكثر من 1000 لاجئ في كينيا وملاوي وأوغندا، وامتد أثرها غير المباشر ليصل إلى أكثر من 7000 مستفيد.

وأثمرت هذه الجهود نتائج ملموسة تمثّلت في رفع نسب التوظيف إلى 90%، ومضاعفة الدخل الشهري للمستفيدين 10 مرات ليبلغ نحو 200 دولار أميركي، بعد أن كان أقل من دولار واحد يومياً، كما تُولي المنظمة اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي داخل المجتمعات، حيث تشكّل النساء 66% من إجمالي المستفيدين، ما يؤكد التزامها بترسيخ مبدأ الشراكة المتكافئة، وجعل المرأة ركيزة أساسية في مسيرة النهوض والاعتماد على الذات.

و تُعدّ «كونيكسيو إفريقيا» واحدة من أبرز المبادرات العالمية الريادية في تمكين اللاجئين والنازحين، إذ تعتمد نموذجاً متقدماً للتدريب الرقمي والتعهيد الخارجي للأعمال (BPO) والعمل عن بُعد، ما يمنح الشباب والنساء فرصاً حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي عبر برامج تمكين رقمية متخصصة في المهارات الأكثر طلباً في أسواق العمل العالمية، متجاوزة القيود القانونية والإدارية التي تحدّ من مشاركتهم في أسواق العمل.