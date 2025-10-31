«احتياجك أمانة».. يُعزّز مكانة كبار المواطنين ويكرس قيم العطاء

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي - فرع الخوانيج، مؤتمراً مجتمعياً بعنوان «احتياجك أمانة»، إحدى المبادرات الإنسانية التي أطلقها الفرع، ويستهدف من خلالها فئة كبار المواطنين، تقديراً لمكانتهم وإعلاءً لقيم الاحترام والعرفان لهذه الفئة العزيزة على المجتمع.

ويأتي المؤتمر في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق كبار المواطنين، وتسليط الضوء على السياسات والتشريعات والإجراءات التي تتبنّاها الدولة لضمان رفاههم وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة.

وركزت محاور المؤتمر على نشر الوعي المجتمعي بحقوق كبار المواطنين واحتياجاتهم، ودعم الأسر ومقدمي الرعاية، وتحفيز طلبة المدارس والجامعات على التفاعل الإيجابي مع قضايا كبار السن، إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية لخدمة هذه الفئة.

وأكدت مديرة فرع جمعية النهضة النسائية في الخوانيج، فاطمة أحمد آل عبدالله، أن مؤتمر «احتياجك أمانة» يأتي ترجمة لرؤية الجمعية في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاحترام والعطاء تجاه كبار المواطنين، باعتبارهم قدوة للأجيال ومصدراً للحكمة والتجربة.

وقالت إن المؤتمر يجسد التزام الجمعية بدعم توجهات القيادة الرشيدة في تمكين كبار المواطنين، وضمان رفاههم وجودة حياتهم.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من عدد من الجهات الرسمية والخاصة، منها هيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى جانب جهات خاصة.