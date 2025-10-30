الأمير لويس كزافييه من لوكسمبورغ يزور مركز راشد لأصحاب الهمم

استقبل مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، سموّ الأمير لويس كزافييه من لوكسمبورغ، شقيق رئيس دولة لوكسمبورغ، وألكسندر هيكتور ماري كارل ليوبولد ماركوس دافينو من هابسبورغ-لورين، سليل إمبراطور النمسا وملك المجر، والرئيسة التنفيذية لشركة «ماغريد» الدكتورة طاهرة بازوكي، في زيارة خاصة للمركز، وكان في استقبالهم المدير العام للمركز مريم عثمان.

واصطحبت مريم عثمان الضيوف في جولة شاملة داخل أقسام المركز المختلفة، حيث اطلعوا على البرامج التعليمية والعلاجية والتأهيلية التي يقدمها المركز لطلبته من أصحاب الهمم، وأعرب الأمير لويس خلال الجولة عن سعادته بما شاهده قائلاً: «لقد سعدت كثيراً بزيارة مركز راشد لأصحاب الهمم، وما شاهدته اليوم من مستوى عالٍ من الرعاية والتعليم والتأهيل للأطفال هو أمر مُلهِم حقاً. إن التفاني الذي لمسته من فريق العمل والمبادرات المبتكرة التي يقدمها المركز تعكس رؤية إنسانية متقدمة تستحق كل تقدير».

من جانبها، أكّدت مريم عثمان أن زيارة الأمير لويس والسيد ألكسندر والدكتورة طاهرة تُعدّ دليلاً على الاهتمام العالمي المتزايد برسالة المركز، وقالت:

«نشعر بالفخر لاستقبال هذه الشخصيات الرفيعة التي تعكس تقديراً كبيراً للرسالة الإنسانية التي يحملها مركز راشد، كما تشجعنا على المضي قدماً في تطوير البرامج التعليمية والعلاجية بما يواكب أحدث الأساليب العالمية لخدمة أبنائنا من أصحاب الهمم».

وأبدى الضيوف انبهارهم بالمستوى التقني والعلمي الذي يعتمده المركز في دعم وتأهيل الطلبة، مؤكدين أن ما شاهدوه من جهود وإنجازات يعبّر عن نموذج يُحتذى في رعاية وتمكين أصحاب الهمم.

وفي ختام الزيارة، قدمت فرقة نجوم راشد فقرة ترحيبية مميّزة نالت إعجاب الحضور، تلاها التقاط الصورة الجماعية التذكارية، وتقديم درع المركز التذكارية للضيوف، تقديراً لزيارتهم ودعمهم لرسالة المركز الإنسانية.