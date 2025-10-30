77.2 مليون درهم مساعدات داخلية لـ «الشارقة الخيرية» خلال 9 أشهر

كشفت جمعية الشارقة الخيرية حصيلة مساعداتها الداخلية خلال ثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، مسجلة إنفاق 77.2 مليون درهم، استفاد منها 48 ألفاً وسبعة مستفيدين من مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، محمد راشد بن بيات، إن المساعدات الشهرية التي تُقدّمها الجمعية بصورة منتظمة للأسر المسجلة ضمن كشوفها بلغت قيمتها 6.4 ملايين درهم، استفاد منها 4663 مستفيداً، من الأرامل والمطلقات وكبار السن ومحدودي الدخل، بينما سجلت الجمعية مساعدات عاجلة قدرها 53.7 مليون درهم، مستهدفة تفريج كرب المحتاجين وتخفيف معاناتهم، منها دعم 1025 طالب علم بمبلغ 6.7 ملايين درهم، لضمان استمرار تعليمهم وتحقيق أحلامهم وتفوقهم الدراسي، إضافة إلى تقديم العلاج الطبي لـ1008 مرضى بمبلغ 28.6 مليون درهم، كما شملت المساعدات 1208 حالات تفريج كربة بمبلغ 5.8 ملايين درهم، و1170 مساعدة سكنية لتغطية الإيجارات وترميم وصيانة المساكن بمبلغ 10.7 ملايين درهم، إلى جانب دعم 33 حالة زواج بقيمة 318 ألف درهم، و64 مستفيداً ضمن برنامج «تيسير الحج».

وفي ما يتعلق بالحملات الموسمية، أشار إلى تخصيص 15 مليون درهم لتنفيذ حملتي رمضان وعيد الأضحى، كما بلغت كلفة مشروع «إطعام الطعام» 2.5 مليون درهم، لافتاً إلى أن مساعدات المواطنين خلال الفترة نفسها بلغت 7.8 ملايين درهم، استفاد منها 644 مواطناً من أصحاب الدخل المحدود.