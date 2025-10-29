«إسلامية دبي» تنظم محاضرة «التحديات الأسرية في العلاقة الزوجية»

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرة توعوية بعنوان «التحديات الأسرية في العلاقة الزوجية»، ضمن برنامجها الأسري «نبض الأسرة»، يقدمها الدكتور عبدالله موسى البلوشي، غداً، عن بُعد، وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف. وتتناول المحاضرة مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتواصل بين الزوجين، من أبرزها، «الواجب والمستحب في التعامل بين الزوجين، وطرق التعامل مع الخلافات الزوجية بين الواقع والتطبيق العملي، وأسباب تصدع العلاقة الزوجية، والحلول الذكية للخلافات الزوجية، وكيفية تحقيق التوازن بين الوظيفة والحياة الزوجية، إلى جانب توجيهات مستمدة من الكتاب والسنة للزوجين».

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنفذها الدائرة لتحقيق رؤيتها في تعزيز القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع الإماراتي، ودعم الأهداف الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ التلاحم الأسري، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متوازن ومستقر.