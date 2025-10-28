«إسلامية دبي» تنظم محاضرة «مفاتيح القلوب»

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، المحاضرة الملهمة بعنوان «مفاتيح القلوب»، والتي ستُقدَّم ضمن برنامجها التوعوي «نبراس»، غداً في مركز ند الشبا للنساء، مع إتاحة المشاركة عن بُعد لتمكين أكبر عدد من المستفيدات من الحضور والاستفادة من محتواها، وذلك في إطار رسالتها الهادفة إلى ترسيخ القيم الإيمانية.

وتقدّم المحاضرة منى طارش العليلي، حيث ستتناول مجموعة من المحاور الإيمانية والإنسانية التي تُسهم في تهذيب النفس وإصلاح القلوب، من أبرزها أنواع القلوب في القرآن والسنة، ومفاتيح القلوب ومغاليقها، إلى جانب طرح عميق حول أثر صفاء القلب في بناء شخصية إيجابية تُسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش وتعزيز تماسك المجتمع واستقراره.

وتؤكد الدائرة من خلال تنظيم هذه المحاضرة حرصها على مواصلة نشر الوعي الديني المعتدل، وتعزيز القيم الأخلاقية الأصيلة، عبر سلسلة من البرامج والمحاضرات النوعية التي تُسهم في بناء الإنسان الواعي والمجتمع المتماسك.