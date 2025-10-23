«الصحة» تنظم فعاليات توعوية لتعزيز صحة كبار السن

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعاليات توعوية في إمارات الدولة، بمشاركة سفراء الصحة والعمر المديد، ضمن مراحل تنفيذ الحملة التوعوية الوطنية لتعزيز صحة كبار السن، والتي تستمر شهراً، تحت شعار «خلك قريب.. وجودك صحة ووقاية»، وذلك في إطار الخطة الوطنية المتكاملة التي أطلقتها الوزارة مع الشركاء لدعم صحة كبار السن، وتجسيداً للتوجهات الحكومية لنشر مفاهيم التقدم الصحي في العمر، وتقوية الترابط الأسري والمجتمعي مع هذه الفئة، ما يرسخ قيم التكافل والتلاحم في عام المجتمع.

وركزت أنشطة الفعاليات، التي نفذتها المكاتب التمثيلية للوزارة، على تعزيز الوعي بأهمية الحرص على مقومات الشيخوخة الصحية والتقدم في العمر بأسلوب صحي، مع ضرورة إجراء الفحوص الدورية وأخذ التطعيمات الأساسية الموصى بها لكبار السن، مثل فحوص ضغط الدم والسكري والكوليسترول، إضافة إلى الكشف المبكر عن هشاشة العظام وبعض أنواع السرطان، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الغذاء الصحي المتوازن، وتقليل السكريات والدهون المشبعة، ما يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

وشهدت الفعاليات مشاركة سفراء الصحة والعمر المديد، الذين نظموا فقرات تثقيفية تفاعلية مع إجراء بعض الأنشطة البدنية والرياضية، وقدموا نصائح عملية لبدء ممارسة التمارين تدريجياً، من المشي اليومي وصولاً إلى 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط الهوائي المعتدل، وذلك في إطار تشجيع المشاركة المجتمعية عبر مبادرة «سفراء الصحة والعمر المديد» والفعاليات الميدانية، لإشراك الأسر والأفراد في دعم صحة كبار السن، كما تم التركيز على أهمية تمارين المقاومة والتوازن والمرونة بعد سن الخمسين، مع الإرشادات حول الوقاية من الإصابات، بالإضافة إلى عرض مسرحيات طلابية، وإقامة معارض تراثية وإجراء فحوص طبية مجانية لمجموعات من كبار السن.

وتهدف هذه الفعاليات إلى ترسيخ ثقافة التقدم الصحي في العمر، وزيادة الإقبال على الفحوص الوقائية والتطعيمات، وتأهيل الأسر ومقدمي الرعاية بالمعارف والمهارات اللازمة، مع تعزيز التنسيق متعدد القطاعات لتقديم رعاية متكاملة لكبار السن، إلى جانب خفض عوامل الاختطار للأمراض المزمنة عبر التغذية والنشاط البدني، ودعم المشاركة المجتمعية لصون كرامة واستقلالية كبار السن وتعزيز جودة حياتهم، فضلاً عن بناء نماذج مستدامة للرعاية المرتكزة على الوقاية، ومواءمة الخدمات مع الاحتياجات الفردية، مع قياس الأثر بمؤشرات واضحة، تحقيقاً لأهداف رؤية «نحن الإمارات 2031».