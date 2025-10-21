«إسلامية دبي» تُنظم محاضرة توعوية ضمن «نبض الأسرة»       

تقدّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، غداً، محاضرة توعوية بعنوان «الحلول الذكية للخلافات الزوجية»، ضمن برنامجها الأسري «نبض الأسرة»، يقدّمها الدكتور عبدالله موسى محمد البلوشي، عن بُعد.

وستتناول المحاضرة عدداً من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة الخلافات الزوجية بأساليب إيجابية وبناءة، من أبرزها: فهم طبيعة الخلافات الزوجية (التشخيص)، وأدوات التواصل الذكي (أدوات الحل)، والتنافس والتعاون كاستراتيجيات متقدمة، إلى جانب بناء مناعة ضد الخلافات من خلال الوقاية وتعزيز الثقافة الزوجية. تأتي المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنفذها الدائرة لترسيخ القيم الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الأسرة الإماراتية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة علاقاتها بوعي وثقافة راقية.