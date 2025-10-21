جراحة معقدة بالمنظار لجنين داخل الرحم

أعلنت شركة صحة، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن إجراء جراحة معقّدة من داخل الرحم باستخدام المنظار في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لها، لإصلاح عيب «السنسنة المشقوقة»، في إطار برنامج الأطباء الزائرين الذي أطلقته دائرة الصحة – أبوظبي.

واستغرقت عملية التنظير 90 دقيقة لجنين يبلغ 25 أسبوعاً ويزن 800 غرام. ويسعى برنامج الأطباء الزائرين إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات مع نخبة من كبار المتخصصين والخبراء الطبيين من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد «السنسنة المشقوقة» عيباً خلقياً يحدث نتيجة عدم انغلاق العمود الفقري والأغشية المحيطة بالحبل الشوكي بشكل صحيح خلال مراحل الحمل المبكِّرة، ما قد يؤدّي إلى اضطرابات عصبية وإعاقات طويلة الأمد.

وأجرى الفريق جراحة طفيفة التوغل لإغلاق الفتحة في العمود الفقري للجنين، بهدف حماية الوظائف العصبية، ودعم القدرة على الحركة، والسيطرة على المثانة والأمعاء، وتعزيز نمو الدماغ.

وقال استشاري جراحة الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور عادل علي الجنيبي: «إصلاح (السنسنة المشقوقة) قبل الولادة يُحسِّن كثيراً نتائج الحالة على المدى الطويل، حيث يُقلِّل من خطر الإصابة بالشلل والمضاعفات العصبية، ويحدُّ من الحاجة إلى عمليات عدّة بعد الولادة. من خلال التدخُّل المبكر نمنح الطفل فرصة أفضل للمشي بشكل مستقل، وأن يعيش حياة أكثر نشاطاً وتكاملاً».