«الوطنية لحقوق الإنسان» تطّلع على أحوال العمال في سكناتهم بأبوظبي

اطّلعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أحوال العمال المعيشية والبيئية، خلال زيارتها الميدانية الثامنة لأحد سكنات العمال في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار برنامجها الدوري لمتابعة أوضاع العمال وضمان تمتعهم بالحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ترأست الوفد عضو مجلس أمناء الهيئة، فاطمة البدواوي، وضم كلاً من الدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، ونور السويدي، أعضاء مجلس الأمناء، إلى جانب الأمين العام للهيئة، الدكتور سعيد الغفلي، وعدد من مسؤوليها.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل، وترسيخ الشراكة مع الجهات المعنية، ضمن خطة شاملة تغطي سكنات العمال في مختلف إمارات الدولة، بما يضمن المتابعة المستمرة وتحسين مستوى الرفاه للعاملين.

وعقد الفريق لقاءات ميدانية مع العمال، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول ظروف السكن والعمل، بهدف تقييم الأوضاع وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية التي تسهم في دعم وتعزيز حقوق العمال في دولة الإمارات.