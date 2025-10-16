1660 مشاركاً في تصفيات مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن انطلاق التصفيات النهائية للمرحلة الأولى من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم لعام 2025 في دورتها السادسة والعشرين، التي تستمر حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، وذلك في مقر الجائزة بدبي، بمشاركة نخبة من الحافظين والحافظات من مختلف إمارات الدولة.

وتُعد المسابقة إحدى أبرز المبادرات القرآنية التي تنظمها الجائزة ضمن جهودها الرامية لترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتشجيع أبناء المجتمع على حفظ كتاب الله وتدبّر معانيه، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة منارة عالمية في خدمة القرآن الكريم وعلومه، التي تهدف إلى تحفيز مختلف فئات المجتمع على الارتقاء بمستواهم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وأدائه.

وشهدت المرحلة الأولى من المسابقة إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المسجلين 1660 مشاركاً.

واستوفى 1514 متسابقاً شروط المشاركة، من بينهم 793 من الذكور و721 من الإناث، بنسبة بلغت 52% من الذكور و48% من الإناث.

وتنوّعت المشاركات لتشمل 55 جنسية، جاءت في مقدمتها الإمارات، إذ بلغ عدد المشاركين من مواطنيها 1028 مشاركاً.

وذكر مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، إبراهيم جاسم المنصوري، أن الدورة الحالية شهدت تطوراً ملحوظاً في آلية التقييم واعتماد أساليب تقنية في رصد مستويات الحفظ والأداء بشكل مباشر فور اختبار المتسابق، بما يضمن العدالة والشفافية ويتيح لكل متسابق إبراز قدراته في أجواء مثالية.