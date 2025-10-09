شراكة بين «دبي الخيرية» و«الإمارات لمتلازمة داون» لدعم أصحاب الهمم

أعلنت جمعية دبي الخيرية توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، على هامش فعاليات الدورة السابعة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار التزام «دبي الخيرية» بتعزيز جودة حياة فئة أصحاب الهمم.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود، وبناء إطار عمل مشترك يعزز تبادل الخبرات والموارد بين الطرفين، ويدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تصب في مصلحة ذوي متلازمة داون وأصحاب الهمم بشكل عام، لاسيما في مجالات التعليم والتأهيل والدمج المجتمعي.

وقّع الاتفاقية كل من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، مصطفى كرم، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، الدكتورة منال جعرور، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وصرّح مصطفى كرم بأن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لالتزام الجمعية الراسخ بدعم أصحاب الهمم داخل الدولة وخارجها، وتماشياً مع رؤيتها الإنسانية والمجتمعية التي تهدف إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتمثل خطوة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات لدمج وتمكين أصحاب الهمم. مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاع الخيري والمؤسسات المتخصصة.

وأضاف: «نؤمن بأن شراكتنا مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون ستمكننا من تفعيل مبادرات ذات أثر عميق ومستدام. والاتفاقية تركز على توفير الدعم المالي لتمويل برامج تأهيلية متقدمة، بما في ذلك ورش العمل التي تعنى بتطوير مهاراتهم في المجالات التي أثبت أبناؤنا من ذوي متلازمة داون تميزهم فيها. وهدفنا ليس فقط تقديم المساعدة، بل تمكينهم ليصبحوا أعضاء فاعلين ومسهمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

من جانبها، عبّرت الدكتورة منال جعرور عن عميق شكرها وتقديرها لجمعية دبي الخيرية، والدور المجتمعي والإنساني الذي يتجاوز الحدود. وأضافت: «نثمّن جهود جمعية دبي الخيرية في دعم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، ودعم مبادراتهم التي تهدف إلى تمكينهم ودمجهم الشامل في المجتمع، وتسليط الضوء على قدراتهم وإبداعهم، وضمان الاستدامة لمشاريعهم».

وتشكّل الشراكة الجديدة إضافة نوعية لجهود الجمعيتين في توفير الإطار المؤسسي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأكثر الطرق تخصصاً وكفاءة، وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لأصحاب الهمم، ووجهة عالمية للابتكار في مجال الرعاية والتأهيل.