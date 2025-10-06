«العليا لجائزة التحبير للقرآن الكريم» تناقش استعدادات النسخة الجديدة

ناقشت اللجنة العليا لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه التي تقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاستعدادات والتجهيزات التي تم اتخاذها لانطلاق النسخة المقبلة من الجائزة، والبرامج والخطط التنظيمية واللوجستية لتقديم نسخة نوعية تواكب التطلعات، بما يكفل مواصلة مسيرة النجاح التي حققتها الجائزة في دوراتها السابقة، ويرسّخ حضورها منصة عالمية رائدة في خدمة كتاب الله تعالى، ونشر علومه وقيمه السامية، ويكرّس جهود دولة الإمارات في دعم المبادرات الرائدة لخدمة القرآن الكريم وعلومه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة أمين عام الجائزة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، وحضور مدير عام الجائزة، الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي، وعدد من أعضاء اللجنة.

ويأتي الاجتماع ضمن اللقاءات التحضيرية التي تهدف إلى ضمان جاهزية جميع فرق العمل استعداداً لانطلاق فعاليات الدورة الجديدة.

وأكدت اللجنة أن الجائزة ماضية في مسار التطوير والتجديد، بما يعزز رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، ونشر علومه وقيمه السامية، خصوصاً أنها غدت منصة عالمية.