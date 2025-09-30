الدرعي: برنامج «تدريب الأئمة» يعزّز قدرات الكوادر المواطنة

أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن برنامج «تدريب الأئمة والخطباء»، الذي تنفذه الهيئة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يهدف إلى تخريج أئمة يتمتعون بالكفاءة العلمية والقدرة الخطابية العالية، بما يؤهلهم للقيام بمسؤوليات الإمامة والخطابة بروح الحكمة والاعتدال والتسامح، والالتزام بالهوية الوطنية للخطاب الديني في دولة الإمارات، القائم على قِيَم الرحمة والسلام والعلم والمواطنة والانفتاح على الثقافات والتعايش مع مكونات المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارته مقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حيث التقى بمنتسبي برنامج تدريب الأئمة والخطباء وطلبة الدراسات الإسلامية المستفيدين من منح الهيئة، بحضور مدير الجامعة، الدكتور خليفة مبارك الظاهري.

وقال إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تأهيل وتطوير الكوادر الدينية المواطنة، وتعزيز قدراتهم المعرفية والفكرية بما يخدم الوطن.