«تحقيق أمنية» تفاجئ «حمد» بجهاز كمبيوتر الأحلام

نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية» في رسم الابتسامة على وجه الطفل (حمد - 12 عاماً) بعد أن حوّلت حلمه بالحصول على جهاز كمبيوتر مُخصّص للألعاب، إلى حقيقة، لأن عشق حمد الكبير لعالم الألعاب ورغبته في امتلاك جهاز قوي، يمكّنه من اللعب مع أصدقائه وتطوير مهاراته الدراسية، جعل من هذه الأمنية نقطة تحوّل فارقة في حياته.

وكان فريق عمل المؤسسة اشترى جهاز كمبيوتر مُخصّصاً للألعاب، ومزودًا بالملحقات كافة، ثم أعدّ له مفاجأة خاصة في منزله، بعد التنسيق مع عائلته، إذ استُقبل (حمد) بكعكة مُميّزة تحمل نكهته المفضلة، وبالونات ملوّنة زادت أجواء الفرح بهجة، حتى حانت اللحظة التي طال انتظارها: لحظة الكشف عن الكمبيوتر الذي حلم به.

ولم يتمالك (حمد) نفسه من الفرحة، لتغمر وجهه الطفولي البريء، وركض مع شقيقه ليبدأ بتركيب الجهاز داخل غرفته، مُتلهفاً لخوض أولى مغامراته في هذا العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «كل ابتسامة نزرعها في وجه طفل، مثل (حمد)، هي رسالة أمل نؤمن بها، لم يكن هذا الكمبيوتر مجرد جهاز، بل كان جسراً يصل بين حلم طفل صغير ومستقبل مليء بالطموح والسعادة، نحن في المؤسسة سنواصل التزامنا بتحويل الأمنيات إلى لحظات خالدة ترسم الفرح في قلوب الأطفال وأسرهم».

واختتم الزبيدي بالتأكيد على أن تحقيق أمنيات الأطفال ليس مجرد عمل إنساني، بل وعد تلتزم به المؤسسة يومياً لزرع الأمل وإعادة البهجة إلى قلوب الصغار، إيماناً بأن كل أمنية تتحقّق هي بداية جديدة لطفولة أكثر إشراقاً.