«إسلامية دبي» تُعلن عن دروس المساجد للشهر المقبل

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن دروس مساجد دبي لشهر أكتوبر المقبل، وتتناول مجموعة من الموضوعات الإيمانية والتربوية والاجتماعية الهادفة، مواكبةً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته الوطنية الأصيلة.

وينطلق البرنامج، مطلع الشهر، بمحاضرة بعنوان «وقفات مع آية الكرسي»، لتسليط الضوء على معانيها العظيمة ودروسها الإيمانية السامية، كما يتناول جانب العقيدة من خلال درس الإيمان بالقدر خيره وشره، ويقف مع حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، ليرسخ معاني الصبر والاحتساب».

كما يقدّم البرنامج دروساً تمس حياة الفرد والمجتمع، منها خطورة الإسراف على الأسرة والمجتمع، وآداب مهمة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى دروس فقهية مثل من أحكام صلاة الجماعة ومن أحكام عدة النساء، فضلاً عن دروس تحيي معاني البر والإحسان كدرس من أبواب بر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين.

ويضيء البرنامج صفحات من السنة النبوية العطرة عبر شروح لأحاديث نبوية، مثل درس إن الله يرضى لكم ثلاثاً، وحديث النبي الكريم عن أشراط الساعة، وقصة الحديث نِعْم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل، إلى جانب موضوعات تستهدف فئة الشباب مثل درس شاب نشأ في عبادة الله.

ومن خلال هذا التنوّع الثري في الدروس وعمق الطرح، تواصل «إسلامية دبي» إبراز دور المساجد كمنارات للعلم والإيمان، لتشكل هذه الدروس رافداً معرفياً متجدداً يرسّخ القيم الأصيلة في النفوس، ويجعل من دبي نموذجاً مشرقاً للوسطية والاعتدال.