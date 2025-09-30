«الشارقة الخيرية» تدعو لدعم حملة «شتاء دافئ إلى غزة»

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن إطلاق حملة «شتاء دافئ إلى غزة» عبر مرحلتين، بإجمالي مخصصات تبلغ ثلاثة ملايين درهم، تستهدف مد يد العون للأشقاء في القطاع خلال فصل الشتاء القارس، حيث تسعى الجمعية إلى تأمين احتياجات آلاف الأسر من الملبس والغذاء ووسائل التدفئة، بالتنسيق مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك دعماً لهم في معاناتهم نتيجة الظروف الإنسانية القاسية.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالجمعية، محمد إبراهيم بن نصار، إن الحملة تنفذ على مرحلتين متكاملتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى بكلفة 620 ألف درهم، وتشمل شحنة عاجلة من المساعدات الشتوية تضم البطانيات الثقيلة والملابس الدافئة، والمواد الغذائية الأساسية، وأجهزة التدفئة البسيطة، لتوفير حماية عاجلة للأسر الأشد تضرراً في غزة، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تسيير سفينة إغاثية كبرى بكُلفة 2.4 مليون درهم، محملة بحِزَم متنوّعة من مستلزمات الشتاء التي تلبي نطاقاً أوسع من الاحتياجات وتغطي عدداً أكبر من الأسر المتعففة.

وأوضح أن الجمعية أتاحت قنوات تبرع متعددة تسهيلاً على جمهور المحسنين، حيث يمكن المساهمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80014، إضافة إلى المحصلين الميدانيين المنتشرين في مختلف إمارات الدولة، والرسائل النصية القصيرة والشاشات الذكية ووسائل الدفع الحديثة، مشيراً إلى أن جميع التبرعات تذهب مباشرة لتمويل الحملة من دون أي استقطاعات، مضيفاً أن الجمعية تراهن على وعي المحسنين وحسهم الإنساني، داعياً الجميع إلى المسارعة في دعم الحملة، حيث هذا هو عهدنا مع أصحاب الأيادي البيضاء في سائر الحملات الإغاثية التي يتم تنفيذها.