خورفكان تستضيف مؤتمراً لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة

يطلق نادي خورفكان للمعاقين فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر خورفكان العلمي الدولي، لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة، في الأول من أكتوبر المقبل، برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويقام المؤتمر تحت شعار «النشاط البدني المستدام وجودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويستمر على مدار يومين بجامعة خورفكان، وينظمه نادي خورفكان للمعاقين، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، ويشهد مشاركة تسعة خبراء دوليين من ثماني دول عربية وأوروبية وآسيوية وأميركية، يُمثّلون نخبة من العلماء والباحثين المهتمين بقضايا النشاط البدني المعدل على المستوى العالمي.

جاء الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحافي للجنة المنظمة، صباح أمس، في مقر النادي، بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة، عبدالله صالح النقبي، ورئيس اللجنة التنفيذية، الدكتور لؤي سعيد علاي النقبي.

وأكد النقبي أن دعم صاحب السموّ حاكم الشارقة اللامحدود، ورعايته المتواصلة لفئة أصحاب الهمم، كان له أثره الملموس في تعزيز حقوقهم، وتمكينهم في جميع المجالات، لاسيما في المجال الرياضي، خصوصاً أن الرياضة وسيلة فاعلة للدمج المجتمعي، وتحسين جودة الحياة.

وقال الدكتور لؤي سعيد علاي النقبي إن الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة لا يقتصر على توفير المنشآت الحديثة فحسب، بل يتعداه إلى بناء قدرات اللاعبين والمدربين وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، آملاً أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو آفاق أوسع من التعاون الدولي، ببرامجه التدريبية المعتمدة، وما تشكله من إضافة نوعية للعاملين في المجالات الرياضية والطبية والتربوية.