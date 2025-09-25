«إسلامية دبي» تنظّم «ساعة سعادة» بـ «ند الشبا للنساء»

تنظم اليوم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عبر إدارة البرامج المعرفية الإسلامية في مركز ند الشبا للنساء، محاضرة تثقيفية بعنوان «ساعة سعادة»، تقدمها المرشد الديني الرئيس بإدارة التثقيف والتوجيه الديني، منى طارش العليلي، وذلك في إطار التزام الدائرة بنشر القيم الإيجابية، وتعزيز الوعي الديني والاجتماعي.

وتهدف الدائرة من خلال المحاضرة تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل السعادة أسلوب حياة، وتعزيز دور المعرفة الدينية في إلهام المرأة لاستثمار القيم الإسلامية في حياتها اليومية، كما وجّهت الدائرة الدعوة للنساء لحضور المحاضرة، مع إتاحة التسجيل عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) المتوافر في إعلان على الموقع الرسمي للدائرة وقنواتها الرقمية.