«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تشارك في المنتدى الديني الدولي الثالث بروسيا

شارك وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في فعاليات المنتدى الديني الدولي الثالث، المنعقد بسانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، يومَي 22 و23 سبتمبر 2025، تحت عنوان «القِيَم الدينية والأخلاقية هي أساس التنمية في العالم المتغير»، بتنظيم من الإدارة الدينية لمسلمي سانت بطرسبرغ والمنطقة الشمالية الغربية، وحضور ممثلين للدول، ونخبة من القادة الدينيين والمفكرين والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وتضمنت جلسات المؤتمر محاور مختلفة تحت عناوين القيم الدينية في مواجهة التحديات العالمية، والحوار بين الأديان، والإعلام ومكافحة التطرف، والشباب والدين في العصر الرقمي، أثراها المتحدثون بالأفكار والرؤى والمقترحات.

ويهدف انعقاد هذه الدورة إلى الحفاظ على القيم الدينية والروحية والأخلاقية، وتعزيز الحوار بين الأديان التقليدية في روسيا وخارجها، وتطوير الإعلام الديني كوسيلة لمواجهة الفكر المتطرف والأيديولوجيات الهدامة، وصياغة مقترحات عملية للتعاون بين رجال الدين والإعلاميين والباحثين.

وأكدت الهيئة حرصها على المشاركة في الفعاليات التي تعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين المجتمعات، وترسيخ مبادئ الحوار بين الأديان والثقافات، تجسيداً لنهج دولة الإمارات القائم على الاعتدال والانفتاح على الآخر، ونشر ثقافة السلام، وإعلاء القيم الإنسانية التي تعد من المرتكزات الأساسية لتحقيق الأمن والعيش الكريم للجميع.

ضم وفد الهيئة المدير التنفيذي للكفاءات الدينية والخطاب الشرعي في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإنابة، عبدالرحمن سعيد الشامسي، وعدداً من مسؤولي الهيئة.