«نسائية دبي» تختتم البرنامج التدريبي «رخصة قيادة الحياة الزوجية»

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، بالتعاون مع جمعية المرأة سند الوطن، البرنامج التدريبي «رخصة قيادة الحياة الزوجية»، وذلك ضمن مبادرات «عام المجتمع»، والمنطلق من دور جمعية النهضة النسائية بدبي في تمكين الأسرة، وانسجاماً مع السياسة الوطنية للأسرة، الهادفة إلى تكوين أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة.

وعُقد البرنامج برعاية مؤسسة «تراحم» الخيرية، ويسهم في تمكين المرأة قبل الزواج وبعده من تحمل مسؤولياتها الأسرية بثقة وكفاءة، ويقدم مهارات عالية لتأهيل جيل من القائدات في بيوتهن، صانعات مستقبل الوطن، ومربيات أجيال الغد، وقد بلغ عدد المستفيدات من البرنامج 25 سيدة.

وضم البرنامج مواد تدريبية ومهارية مهمة، منها: دورة بناء شخصية قيادية، وورشة تحليل الشخصية، وورشة التأهيل للزواج، ودورة جودة الحياة الشخصية والأسرية، ودورة بداية عمر، وميزانيتي، وورشة الصحة والسلامة الشخصية والأسرية، وفن العناية بطفلي وإدارة المنزل، والتوازن بين حياتي الأسرية وعملي الوظيفي، وفن إدارة وقتي وأسرتي، والتدبير المنزلي وإتيكيت الطبخ، والقيم الدينية والعبادات، والسياسات والتشريعات والقوانين الأسرية حقوق وواجبات، والأمان المنزلي وفن إدارة الخلافات الأسرية.

وتعد «رخصة قيادة الحياة الأسرية» برنامجاً تدريبياً متكاملاً، يهدف إلى تزويد الفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً (أقل من سنتين) بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية ناجحة ومستقرة، وتم تصميمه عبر مختصين، من خلال جوانب نظرية مع تطبيقية في ورش تفاعلية ونقاشات مع خبراء وذوي اختصاص من مدربين ومدربات.