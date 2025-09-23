يعاني سائقون مشكلة متكررة تتعلق بالشاحنات على الطرق القريبة من «مدينة هند» في دبي، حيث يتم تجاوز اللافتات المرورية من قبل سائقيها، ولا يلتزمون عند رؤية لافتات «قف» أو «ممنوع مرور الشاحنات»، ما يُشكّل خطراً على مستخدمي الطريق، فضلاً عن استغلال الطرق المخصصة للمركبات الخفيفة، ويتم استخدام مسارات غير مصممة لتحمل أوزان الشاحنات، وهذا يتسبب في تلف البنية التحتية، وفي ازدحام غير مبرر، وأيضاً يستغل بعض السائقين الطرق الترابية لإجراء صيانة سريعة وتغيير زيوت، ما يؤدي إلى تلوث بيئي بسبب تسرب الزيوت.