3.7 مليارات درهم مساهمات «بيت الخير» في مسيرة النمو الإنساني

أعلنت «بيت الخير» أن إنفاقها لهذا العام، حتى نهاية أغسطس 2025، بلغ 130 مليوناً و802 ألف و638 درهماً، وبذلك يتجاوز حجم إنفاق الجمعية داخل الدولة ثلاثة مليارات و74 مليون درهم، قيمة مساهمات المؤسسة الخيرية الرائدة في مسيرة النمو الإنساني، التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «وثيقة الخمسين».

ويعكس هذا الإشهار مدى الشفافية التي تحرص عليها إدارة الجمعية في الإعلان عن أدائها المالي، وتوثيق بيانات الإنفاق التي تخضع لحوكمة دقيقة وتدقيق مالي مهني وفق أفضل المعايير، ما زاد من ثقة المحسنين والداعمين والشركاء وكبار المتبرعين، الذين كانوا شركاء هذا النجاح، بفضل حكمة مجلس إدارتها، الذي قاد الجمعية من نجاح إلى نجاح.

وقد أسهم هذا العطاء الذي أنفق داخل الدولة، وذهب لأكثر الناس حاجة، في النهضة بمعاش آلاف الأسر المواطنة الأقل دخلاً، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وواكب جهود التنمية الاجتماعية، وعزز مؤشرات السعادة والتكافل والتلاحم المجتمعي.

وتجاوز عدد المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الجمعية 63 ألفاً و991 أسرة وحالة، ويتقاضى جزء معتبر من هذه الأسر، بما فيها أسر الأيتام وأصحاب الهمم، مساعدات نقدية بشكل شهري لسنوات، مادامت بحاجة إلى الدعم.

وتتبع «بيت الخير» سياسة الجودة وفق معايير شهادة «الآيزو» العالمية، وحصلت على خمس شهادات مهمة، لم يتوقف تجديدها منذ أن حازتها الجمعية، وآخرها شهادة «الآيزو» للحوكمة المؤسسية، التي نالتها لدقة وسلامة الأطر الإدارية والقانونية التي تنظم سير العمل في الجمعية.