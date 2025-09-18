جامعة الذيد و«الشارقة للخدمات الإنسانية» تدعمان أصحاب الهمم

وقّعت جامعة الذيد ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي بمجالات التعليم، والتأهيل، والبحث العلمي، والتوعية المجتمعية، بما يخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة، ويسهم في دمجهم وتمكينهم الكامل في المجتمع، وتهدف المذكرة التي وقّعتها مديرة الجامعة، الدكتورة عائشة بوشليبي، ومدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، منى عبدالكريم اليافعي، إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك لتطوير المبادرات المجتمعية والبرامج الأكاديمية ذات الصلة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وتحقيق تكافؤ الفرص لهم في التعليم والتأهيل والتوظيف.