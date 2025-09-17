«تنمية المجتمع» تطلق «إثراء» لتطوير مؤسسات النفع العام في دبي

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي المرحلة الثانية من برنامج «إثراء»، المبادرة الرائدة لتطوير مؤسسات النفع العام، وتهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز استدامة الأثر المجتمعي، عبر تطبيق منظومة مطوّرة من المعايير المؤسسية.

وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج ثلاثة محاور رئيسة، تشمل ثمانية معايير أساسية، و23 معياراً فرعياً، صُممت لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والكفاءة المؤسسية وقياس الأثر الاجتماعي.

وتتيح المعايير للمؤسسات المشارِكة فرصة تقييم قدراتها بدقة، وتطوير كفاءاتها، وضمان تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

ويشارك في هذه المرحلة 126 مؤسسة نفع عام مرخصة في إمارة دبي، بما يعزز التنافسية الإيجابية وتبادل الخبرات بين المؤسسات، ويسهم في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وجودة الخدمات في القطاع الاجتماعي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة، حريز المر بن حريز، إن «برنامج إثراء يعكس التزام دبي بتبني أفضل الممارسات في تطوير القطاع الاجتماعي، ويضع مؤسسات النفع العام أمام معايير واضحة ومتكاملة تسهم في رفع كفاءتها وتعزيز أثرها المجتمعي».

وأضاف أن «الاستثمار في هذه المؤسسات هو استثمار مباشر في تماسك المجتمع واستدامة عطائه».

ويأتي البرنامج انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 ليؤكد مكانة دبي كمنصة عالمية للابتكار الاجتماعي، ونموذج رائد في بناء منظومات تنموية تعزز الشفافية والاستدامة في القطاع غير الربحي.