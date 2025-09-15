افتتاح أول مبنى وقفي لمشروع «جيران النبي»

افتتحت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي المبنى الوقفي الأول لمشروع «جيران النبي»، الذي تكفل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بكامل تكاليف إنشائه، ليكون منارة خير وعطاء يعود ريعها إلى دعم أبناء المؤسسة من فاقدي الأب وأسرهم.

ويُمثل المشروع الوقفي «جيران النبي» نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي المادي، حيث يقوم على تأسيس سلسلة من المنشآت العقارية الوقفية، التي توجه جميع عوائدها لتمويل كل البرامج والمشاريع المقدمة للأيتام وأسرهم، وتلبية احتياجاتهم من دعم تعليمي، وعناية صحية، ورعاية نفسية واجتماعية، وتأهيل مهني لأبنائها، إضافة للدعم البيئي والاستجابة العاجلة لاحتياجات الأسر، ويُعد هذا المبنى البداية لسلسلة من المشاريع الوقفية التي تسعى المؤسسة إلى إنجازها لتعزيز استدامة مواردها.

وقالت مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، منى بن هده السويدي، في بيان صحافي، أمس: «إن مكرمة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتكفل بكامل كلفة إنشاء المبنى الأول لمشروع (جيران النبي) تجسد رؤيته الحكيمة وإيمانه العميق بأهمية الوقف في ضمان استمرارية العمل الإنساني، الذي تسخره المؤسسة لدعم وتمكين الأبناء فاقدي الرعاية الأبوية وأسرهم، هذا العطاء الكريم الذي نفخر فيه هو أساس الانطلاقة القوية للمشروع نحو تحقيق أثر واسع ومستدام ورسالة إنسانية تلهمنا جميعاً لمواصلة العطاء وتوسيع أثره».

وأضافت: «جاء المبنى بتصميم عصري متكامل يلبي احتياجات السوق العقارية، بما يضمن تحقيق عوائد مالية ثابتة تخصص بالكامل لخدمة منتسبي المؤسسة، في نموذج يُحتذى به للعمل الإنساني المستدام، ونؤكد أن مشروع (جيران النبي) سيواصل التوسّع في السنوات المقبلة عبر إقامة المزيد من المباني الوقفية، بما يرسّخ قيم التكافل المجتمعي والتمكين، ويعزّز مكانة إمارة الشارقة كحاضنة للمبادرات الإنسانية الرائدة».