إصدار خاص بـ «الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»

دشّن رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، الإصدار الخاص بأعمال وأبحاث المؤتمر العالمي الثاني «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»، الذي عقد يومي السابع والثامن من نوفمبر عام 2023، وذلك على هامش ورشة عمل بعنوان «إعداد اللوائح والسياسات المتعلقة بالفتاوى العامة والخاصة».

وقال المجلس في بيان صحافي، أمس، إن الإصدار يضم خمسة مجلدات، تشمل أبحاثاً علمية تناولت عدداً من القضايا المعاصرة، منها التأصيل الشرعي للمستجدات العلمية في الفتوى، والمسائل المرتبطة بالفضاء والمناخ، إضافة إلى القضايا الطبية وطب الأسرة.

ويأتي الإصدار ثمرة جهود مجموعة من العلماء والباحثين والخبراء.