«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق مشاريع تنموية وإغاثية بـ 8 ملايين درهم في سورية

يزور وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الأمين العام الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الجمهورية العربية السورية، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية والإغاثية، بقيمة إجمالية تصل إلى ثمانية ملايين درهم، إلى جانب تفقد احتياجات عدد من المناطق المتضررة خلال الحرب.

وتركز الهيئة على تلبية الاحتياجات الأساسية، من خلال مبادرات تشمل بناء وصيانة وإعادة تأهيل المدارس والمساجد، وحفر الآبار لتأمين المياه الصالحة للشرب، وكفالة الأيتام والأسر المتعففة، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية، وتوزيع التمور والطرود الغذائية، بما ينسجم مع رسالتها في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة.

وقال الدكتور خالد الخاجة إن الزيارة تأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم القضايا الإنسانية، وحرص هيئة الأعمال الخيرية العالمية على تعزيز حضورها في الميدان، وتوجيه التبرعات والمساهمات في قنواتها الصحيحة. وأضاف أن «إطلاق مشاريع بثمانية ملايين درهم في مجالات أساسية، كالمياه والصحة والتعليم ودور العبادة، هو استثمار في حياة كريمة للمجتمعات المحلية، ويأتي بدعم مبارك من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إلى جانب تبرعات من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء في الدولة».

وأضاف أن الهيئة تتابع المشاريع على أرض الواقع، بما يخدم آلاف الأسر المحتاجة.