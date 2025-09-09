اختتام فعاليات الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود   

اختُتمت بنجاح فعاليات النسخة السادسة من الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود لعام 2025، التي نظّمتها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وشركة «أدنوك للتوزيع» وشركة «إمارات» وشركة «إينوك».

وانطلقت الحملة، بالتزامن مع مناسبة «يوم السلامة في محطات الوقود»، الذي يوافق 17 يوليو من كل عام، تحت شعار «السلامة التزام وليست اختياراً».

وشهدت الحملة، على مدار أسابيعها الستة، تفاعلاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، وأسهمت بشكل ملموس في رفع مستوى الوعي العام والالتزام بالتعليمات والإرشادات، الأمر الذي يعكس أهميتها في نشر ثقافة السلامة، وترسيخ الممارسات السليمة داخل محطات الوقود.

واختُتمت الحملة بتحقيق نتائج ملموسة تمثّلت في وصول نسبة الوعي لدى الجمهور إلى ما يزيد على 98% وفقاً لبيانات الاستبيانات الميدانية والرقمية، فيما تنوعت برامجها بين أنشطة ميدانية مباشرة وحملات إعلامية مبتكرة عبر المنصات الرقمية، وأثنى وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، على الدور المحوري الذي أدّته الحملة في نشر الوعي، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل محطات الوقود، مؤكداً أن الحملة أصبحت خلال ست سنوات متواصلة منصة فاعلة لإحداث تحول إيجابي في سلوكيات المجتمع، والارتقاء بمستوى التزام الأفراد بالتعليمات والإرشادات.

وأكّد قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، أن الحملة تُجسّد التعاون البنّاء بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني، و«أدنوك» و«إمارات» و«إينوك»، بهدف تعزيز الوعي الوقائي، وترسيخ ثقافة السلامة في المجتمع.

وأشار إلى أن الدفاع المدني يضع أمن محطات الوقود ضمن أولوياته، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية، مؤكداً أن هذه الإجراءات البسيطة تسهم في تقليل المخاطر، ودعم رؤية الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، علي خليفة الشامسي، إن السلامة ليست مجرد أولوية، وإنما تُشكّل قيمة جوهرية تلتزم بها الشركة في جميع أعمالها، لافتاً إلى أن دعم الحملة الوطنية السنوية للأمن والسلامة في محطات الوقود، يُجسّد الالتزام المشترك بحماية الموظفين والعملاء، وضمان تجارب آمنة لهم في محطات الوقود.

وأكّد الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، حسين سلطان لوتاه، التزام المجموعة التام بتعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية في جميع عملياتها، لافتاً إلى أن النجاح المتواصل للحملة على مدى السنوات الست الماضية يُعدّ دليلاً واضحاً على أهمية التعاون بين جميع الجهات في حماية المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي، إنه باعتبار «أدنوك للتوزيع» شريكاً أساسياً في مختلف عمليات النقل والتنقل عبر طرقات الدولة، فإن السلامة ليست بالنسبة لنا حملة موسمية، بل هي ثقافة عمل راسخة نعيشها كل يوم.