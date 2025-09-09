«إسلامية دبي» تؤهل 85 امرأة في دورة «أحكام الجنائز»

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، من خلال فريق تنظيم شؤون الجنائز، وبالتعاون مع بلدية دبي، دورة علمية شرعية بعنوان «أحكام الجنائز»، لتأهيل السيدات وتعريفهن بالأحكام المرتبطة بالجنائز، في إطار جهودها لتوفير كوادر مؤهلة للقيام بمهام الغسل والتكفين والصلاة على الميت، وفق الضوابط الإسلامية، بما يعكس حرص الدائرة على خدمة المجتمع وفق منهج شرعي معتمد.

وأقيمت الدورة في مسرح مركز المزهر الثقافي الإسلامي، وشهدت حضور أكثر من 85 سيدة، وتناولت المحاور العلمية عدداً من الجوانب الشرعية الدقيقة، من أبرزها تكفين الميت وصفته، وما يستحب ويكره في الكفن، وأحكام غسل الميت، ومن يتولى الغسل، إضافة إلى صفة الغسل وأحكامه، وأحكام الصلاة على الميت.

وأكد رئيس قسم الإرشاد الديني بالإنابة، رئيس فريق شؤون الجنائز في إمارة دبي، يحيى عبدالعزيز قاسم، أن تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع بلدية دبي يعكس الحرص على إعداد كفاءات نسائية مرخصة ومؤهلة للقيام بعملية الغسل والتكفين وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وبما يلبي احتياجات المجتمع، ويعزز روح التكافل الإنساني.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية والإرشادية التي تنفذها بشكل مستمر، في إطار دورها المجتمعي الرامي إلى نشر الوعي الشرعي، وتعزيز الثقافة الدينية الصحيحة بين أفراد المجتمع.