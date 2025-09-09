«دار القضاء» في أم القيوين تنظّم «أهلاً مدرستي» بالتعاون مع «الهلال الأحمر»

نظّمت دار القضاء في أم القيوين مبادرة «أهلاً مدرستي» التي تستهدف توفير المستلزمات الدراسية للأيتام والأسر المتعففة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر - مركز أم القيوين.

وتأتي الخطوة في إطار تعزيز روح التكافل المجتمعي، وحرص دار القضاء على دعم الطلبة وتمكينهم من متابعة مسيرتهم التعليمية، بما يعكس الدور الإنساني للمؤسسات الوطنية وتعاونها في خدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتندرج مبادرة «أهلاً مدرستي» ضمن الشراكات الاستراتيجية بين دار القضاء والهلال الأحمر الإماراتي - مركز أم القيوين، التي تهدف إلى توحيد الجهود لتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتعزيز التعاون المؤسسي لدعم مختلف شرائح المجتمع وتحقيق أثر مستدام.