«إسلامية دبي» تواصل الإشراف على الفعاليات الخيرية           

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلةً بقطاع العمل الخيري، أداء دورها الحيوي في تنظيم ومتابعة التبرعات، والإشراف الميداني على مواقع الفعاليات الخيرية في دبي، بوصفها الجهة المرجعية المعتمدة لهذا المجال على مستوى الإمارة، ويأتي هذا الدور الميداني في إطار منظومة رقابية دقيقة، تضمن سلامة الإجراءات وشفافية التبرعات ووصول الدعم إلى مستحقيه، وأكّد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، محمد ضاحي مصبح، أن الجهود الميدانية المبذولة تنطلق من التزام القطاع بتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة خيرية شفافة.