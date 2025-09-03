«إسلامية دبي» تنظم محاضرة «مواقف من سيرة النبي» ضمن برنامج «نبراس»

في إطار برامجها التوعوية والتثقيفية الرامية إلى تعزيز القيم الإسلامية السمحة، وترسيخ المعاني النبيلة المستوحاة من السيرة النبوية، تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي المحاضرة الشهرية ضمن برنامج نبراس بعنوان «مواقف من سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم»، غداً، عبر تطبيق «مايكروسوفت تيمز»، مستهدفةً الجهات الحكومية.

وسيقدّم المحاضرة الدكتور إسماعيل البريمي، ويتناول فيها مجموعة من المواقف المضيئة في حياة الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، بما تحمله من دروس عظيمة في الحكمة والرحمة والقيادة، والتعامل مع مختلف المواقف الحياتية، مؤكداً أن السيرة النبوية ستظل نبراساً يضيء دروب الأفراد والمجتمعات نحو القيم الإنسانية الرفيعة.

وتأتي المحاضرة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، ودعمها رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك يقوم على المعرفة والوعي والاعتدال، فضلاً عن إسهامها في إثراء الجانب المعرفي والروحي لدى موظفي الجهات الحكومية، وتعزيز رسالتهم في خدمة الوطن والمجتمع.