المنتدى الإسلامي بالشارقة يناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في الفقه والفتوى

ينظم المنتدى الإسلامي في الشارقة، اليوم، ندوة علمية متخصصة بعنوان: «الذكاء الاصطناعي وأثره في العلوم الشرعية»، وتعقد على مدار يومين في مقر المنتدى الرئيس بمنطقة سمنان، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في العلوم الشرعية والقانونية.

وتأتي الندوة في إطار الجهود الثقافية والفكرية التي يبذلها المنتدى لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المعاصرة، وربطها بالمنهج الشرعي الرصين، بما يسهم في مواكبة التحولات التقنية العالمية من منظور إسلامي.

ويتضمن برنامج اليوم الأول محورين رئيسين، حيث تقدم فاطمة علي الحتاوي محاضرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية»، تعرض فيها آفاق توظيف التقنية الحديثة في خدمة الدراسات الشرعية والتحديات التي تفرضها على الفقهاء والباحثين، كما يلقي عبدالعزيز صالح سعيد محاضرة حول «الذكاء الاصطناعي وأثره في القانون والأنظمة القضائية»، ويستعرض خلالها انعكاسات الذكاء الاصطناعي على المنظومة القانونية والقضائية ودوره في تطوير آليات العمل المؤسسي.

وفي اليوم الثاني يناقش الدكتور عمر الجميلي محور «استخدام الذكاء الاصطناعي في الفقه والفتوى»، مؤكداً أهمية ضبط الاستفادة من هذه الأدوات بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ودور العلماء في توجيه مسارها.

وتختتم أعمال الندوة بمحاضرة للمهندس ماهر محمد المغامرة، بعنوان «أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي»، يسلط فيها الضوء على الضوابط الأخلاقية للاستفادة من التقنيات الحديثة في المجال الأكاديمي، وأهمية التزام الباحثين بالمسؤولية العلمية عند توظيفها.

وأكد رئيس قسم الإعلام بالمنتدى الإسلامي، الدكتور أحمد الكتبي، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار دعم المنتدى لجهود البحث العلمي الشرعي، وقال: «إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداةً نوعية يمكن أن تسهم في تطوير أساليب البحث والدراسة في العلوم الشرعية، شريطة أن يتم توظيفه وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تحفظ مقاصد الشريعة، ونحن في المنتدى الإسلامي نحرص على توفير منصات معرفية تسهم في إثراء الساحة العلمية، وتدعم الباحثين في مواكبة المستجدات التقنية بخطاب علمي رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة».