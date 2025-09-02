«إسلامية دبي» تُعلن عن «دروس مساجد دبي» لشهر سبتمبر الجاري

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن «دروس مساجد دبي» لشهر سبتمبر الجاري، التي تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى أن تكون «أقرب إلى المجتمع»، وانسجاماً مع «عام المجتمع 2025»، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك يقوم على القيم الأصيلة والمعرفة الرصينة، من خلال نشر المعرفة الدينية الوسطية وتعزيز الوعي المجتمعي.

ويتناول البرنامج باقة من الدروس التي تطرح موضوعات متنوّعة تسهم في تنمية الوعي الديني والفكري، حيث يتطرق إلى قضايا محورية في المجتمع الإماراتي، مثل: أهمية الخدمة الوطنية، وتربية الأبناء، وفضل التوبة إلى الله، إلى جانب تسليط الضوء على قيم أخلاقية ومجتمعية رفيعة مثل التراحم وغض البصر.

كما يبرز البرنامج نماذج مشرقة من السيرة الإسلامية، ويستعرض دروساً وعِبراً من حياة الصالحين وقصص الأنبياء، إضافة إلى التطرق لأحكام فقهية معاصرة تتعلق بالوصية والطلاق، فضلاً عن التأكيد على نعمة الأمن والأمان باعتبارها ركناً أساسياً لاستقرار المجتمعات، وأكدت الدائرة أن «دروس مساجد دبي» تمثل منصة معرفية هادفة لجميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والشباب، كما تسهم في دعم منظومة القيم الدينية والأخلاقية التي تعزّز التلاحم الأسري والمجتمعي، وتدعم الهوية الدينية والوطنية.