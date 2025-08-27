«إسلامية دبي» تطلق دورات في اللغة العربية للنساء

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، سلسلة من الدورات التعليمية للغة العربية ضمن برنامج «حروف»، المخصص لتنمية مهارات القراءة والكتابة، ورفع كفاءة المستفيدين في مستويات مختلفة.

وقالت الدائرة، في بيان صحافي، أمس: «يأتي تقديم هذه الدورات، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتخصص للنساء فقط، تأكيداً لدور (إسلامية دبي) في صون مقومات الهوية الثقافية، عبر برامج نوعية تسعى إلى تمكين مختلف الفئات المستهدفة من مهارات اللغة العربية، لغة القرآن الكريم ومفتاح التواصل الحضاري مع العالم».

وأضافت: «تقام الدورات في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بمنطقة البرشا (3)، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، وتُخصص لتعليم القراءة والكتابة، فيما تُنظّم دورة المستوى الأول يوم الأربعاء في التوقيت ذاته، على أن تتواصل دورة المستوى الثاني أيام الخميس في المركز نفسه، كما يشرف مركز مكتوم بالورقاء على تقديم دورة المستوى الأول يوم الأربعاء، من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، بما يضمن تنوع أماكن انعقاد البرامج وإتاحة الفرص لشريحة أكبر من المنتسبين».

ودعت الدائرة الراغبات في التسجيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: Iacad.gov.ae، مؤكدة التزامها المتواصل بتقديم مبادرات تعليمية تعزز موقع دبي وجهةً رائدةً في نشر المعرفة، وتدعيم قيم التعايش الثقافي والإنساني.