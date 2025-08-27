برنامج تدريبي لترسيخ الوعي السلوكي والإيماني للطلبة

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع جامعة جميرا، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «المفاتيح التربوية لبناء الطالب الواعي»، وذلك ضمن برنامج «أجيال»، الهادف إلى دعم وبناء شخصية طلابية متزنة وواعية، وترسيخ منظومة الوعي السلوكي والإيماني في الأجيال الناشئة.

وقدّم البرنامج التدريبي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الدكتور محمد بن غالب العمري، عبر ثلاثة لقاءات تفاعلية حملت أبعاداً فكرية وتربوية عميقة، تناول الأول منها «الطالب الواعي.. من هو؟ ولماذا نبنيه؟»، فيما خُصص اللقاء الثاني لاستعراض أدوات بناء الوعي لدى الطلاب من خلال المحاضرات والمجالس المدرسية، واختُتم البرنامج بمحور صناعة الأثر التربوي في شخصية الطالب، وقد استهدفت الدورة الكوادر الدينية، وشهدت مشاركة رؤساء الأقسام، ومستشاري الوعظ والإرشاد، وكبار المفتين، والوعاظ، والمرشدين التربويين.

وأوضحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، في بيان صحافي، أمس، أن هذه الدورة تأتي في سياق الخطة الاستراتيجية للدائرة ورسالتها في نشر الوعي الديني الوسطي، وتمكين كوادرها من أداء أدوارهم التوجيهية في الميدان التربوي بكفاءة واستدامة، وترسيخ القيم الإسلامية والارتقاء بالوعي الديني والمجتمعي.

وأضافت: «تُجسّد الدورة استجابة لرؤية القيادة الرشيدة في بناء الإنسان الواعي القادر على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية الحضارية وبناء الأجيال الصاعدة، من خلال شراكات معرفية ومهنية متينة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية».