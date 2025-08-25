وفد «الأعمال الخيرية العالمية» يزور ملاوي لتنفيذ مشروعات خيرية

يزور وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية دولة ملاوي، بهدف تنفيذ وإطلاق مشروعات خيرية متنوعة من بناء المساجد، وحفر الآبار، وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم والمراكز الصحية، إلى جانب كفالة الأيتام ورعاية أسرهم.

ويترأس الوفد الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لدولة ملاوي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتغطية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز مقومات الاستقرار في المناطق المحتاجة.

وأكد الخاجة أن المشاريع تمثل باكورة لبرامج أوسع يجري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه وغيرها.

وأضاف أن الهيئة تضع نُصب عينيها الوصول إلى الشرائح الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأيتام والأسر محدودة الدخل، مؤكداً أن المشروعات ستُحدث أثراً مباشراً في حياة آلاف المستفيدين، وستسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، ومكافحة الفقر، وترسيخ قيم التكافل والرحمة.