«إسلامية دبي» تطلق «مجلس الفريج العلمي»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مشروعها الفريد «مجلس الفريج العلمي»، وهو برنامج تعليمي رائد متكامل في العلوم الشرعية.

وصُمم البرنامج ليواكب المتطلبات التعليمية المعاصرة، مع توفير مسارات مرنة تتيح اختيار طريقة التعلم المناسبة، بالحضور المباشر أو عن بُعد، أو بالتعلم الذاتي عبر منصة ذكية، بإشراف نخبة من المتخصصين.

وأكد مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، أن إطلاق المجلس يأتي استجابة مباشرة لاحتياجات أفراد المجتمع، بعد دراسات مسحية شاملة لتحديد متطلبات أبنائنا ومجتمعنا في مجال التعليم الشرعي، موضحاً أن «المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول لتحصيل علمي شرعي موثوق ومتكامل، مع مراعاة القدرات الفردية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية مرنة وفعّالة».

وقُسّم البرنامج إلى ثلاثة مستويات تعليمية، تمتد على مدار ثلاث سنوات دراسية، حيث يركز على علوم أساسية، تشمل: الفقه، والتفسير، والسيرة النبوية، والحديث الشريف، واللغة العربية، والقيم الإسلامية، لتحقيق مخرجات معرفية وسلوكية واضحة.

ومن خلال زيارات ميدانية لمساجد مختارة من دبي، وستة مراكز موزعة في المزهر، وأم الشيف، وند الشبا، والورقاء، والبرشاء، يوفر البرنامج خيارات مرنة من حيث مواعيد الدراسة (صباحية أو مسائية)، وعدد أيام الدراسة (يومان أو يوم واحد أسبوعياً).

وذكر مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني مسؤول المشروع، محمد ميحد السويدي، أن الدائرة تسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع من خلال تقديم مسارات تعليمية متدرجة، تغطي العديد من الموضوعات الأساسية.