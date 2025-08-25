سلوك غير حضاري

قال زوّار لمتنزه «ليغولاند» في دبي إنهم لاحظوا سلوكيات غير حضارية بالمرة من قِبَل بعض الروّاد، مشيرين إلى قيام إحدى الزائرات - كما هو موضح في الصورة - برمي حفاضة أطفال في مكان غير مخصص لذلك، على الرغم من انتشار حاويات القمامة في كل أرجاء المتنزه، والجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الوجهة في الحفاظ على نظافة المكان، إلا أن بعض هذه السلوكيات تشوّه المنظر العام، في ظل أن المتنزه يُعد مقصداً عالمياً للسياح، وطالبوا إدارة المتنزه بتخصيص موظفين على مدار ساعات العمل ليخالفوا الذين يقومون بمثل هذه السلوكيات.