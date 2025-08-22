جامعة الفجيرة تطلق مبادرة «الوقف الأكاديمي» لدعم الطلبة المعوزين وتعزيز الاستدامة التعليمية

كشفت جامعة الفجيرة، خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد، أمس، بفندق دبل تري في الفجيرة، عن مبادرة نوعية تحمل بعداً إنسانياً وتنموياً بعنوان «الوقف الأكاديمي»، تهدف إلى دعم الطلبة المعوزين، وتعزيز الاستدامة المالية للعملية التعليمية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، وبحضور أعضاء من مجلس الأمناء والكوادر الأكاديمية والإدارية.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور سليمان الجاسم، أن مبادرة الوقف الأكاديمي تأتي ضمن حزمة من الخطط الاستراتيجية التي ناقشها المؤتمر السنوي، وتشمل محاور أكاديمية وإدارية ومالية، مشيراً إلى أن المبادرة ستوفر للجامعة مورداً ثابتاً يمكن الاعتماد عليه في تمويل مشاريعها التعليمية، وتوسيع قاعدة المساعدات الموجهة للطلبة غير القادرين، بما يجسد الدور المجتمعي للجامعة في دعم التعليم.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إنشاء فصول ومعامل تعليمية متقدمة، وتقديم مساعدات مالية للطلبة المحتاجين، إلى جانب دعم الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التعليم الجامعي، مشيراً إلى أن الوقف الأكاديمي سيسهم في تعزيز ديمومة الموارد المالية للجامعة، وتفعيل مركز التعليم المستمر، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في مجالات العلوم الحديثة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويُرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية ومجتمعية فاعلة.

وأضاف أن المؤتمر السنوي استعرض كذلك الاستراتيجية العامة للجامعة للفترة 2025-2031، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز البرامج الأكاديمية الجديدة، المبنية على دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع المتطلبات الفعلية للاقتصاد الوطني.