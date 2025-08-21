100 مُزارع يشاركون في «وقف التمور» لدعم الأسر المستحقة

شارك 100 مُزارع محلي في مبادرة «وقف التمور»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بالشراكة مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتهدف المبادرة إلى جمع فائض التمور وتوزيعه على الأسر المستحقة وفق احتياجاتها وعدد أفرادها.

وشاركت جمعية رؤيتي للأسرة في إيصال التمور لمستحقيها، عبر توفير البيانات اللازمة للأسر المحدودة الدخل، وفق آلية دقيقة تعتمد على احتياجات الأسر وعدد أفرادها.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، في بيان صحافي، أمس، أن الإقبال الكبير والاستجابة السريعة من أصحاب المزارع، للمشاركة في «وقف التمور»، يجسّدان قيم التكافل الاجتماعي، كما يعكسان ترسخ ثقافة الوقف والعطاء بين مختلف فئات المجتمع.