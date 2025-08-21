298 مليون درهم مشروعات الجهات الخيرية في عجمان في النصف الأول

بلغت قيمة المشروعات والمبادرات الإنسانية، التي نفذتها الجهات الخيرية في إمارة عجمان، أكثر من 298 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري.

فمن ناحيتها، كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن قيمة مشروعاتها، التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 222 مليون درهم، منها 74 مليون درهم داخل الدولة، و148 مليون درهم في 20 دولة حول العالم، وذلك ضمن برامج ومشروعات مستدامة استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً.

من جهتها، واصلت مؤسسة الاتحاد الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مشروعاتها ومبادراتها الإنسانية داخل الدولة وخارجها، التي زادت قيمتها الإجمالية على 16 مليون درهم.

ونفّذت المؤسسة نحو 39 فعالية مجتمعية متنوعة، استهدفت فئات المجتمع كافة.

وجاءت رعاية وكفالة الأيتام في صدارة المشروعات المنفذة بمبلغ 56 مليون درهم، تلتها مشروعات بناء وتجهيز المساجد في مناطق مختلفة حول العالم بمبلغ 23 مليون درهم، ثم مشروعات زكاة المال الموجهة للأسر المتعففة بمبلغ 25 مليون درهم، ثم المجال الصحي بإجمالي 23 مليون درهم، وفي محور المياه بلغت قيمة مشروعات الهيئة 14 مليون درهم، وفي مجال التعليم بلغت قيمة المشروعات ثمانية ملايين درهم، أما قيمة مشروعات الصدقات العامة فقد بلغت 10 ملايين درهم.

بدورها، أنفقت جمعية الإحسان الخيرية أكثر من 60 مليون درهم على مشروعات إنسانية وتنموية، خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت المساهمة في حملة إغاثة قطاع غزة، ومشروعات إفطار صائم، وزكاة الفطر، والمير الرمضاني، وحملة رمضان أمان، والأضاحي، ومشروعات الحج، وكسوة العيد، إضافة إلى مشروعات الصدقة الجارية، وكفالة الأيتام والأسر المتعففة، وزكاة المال.