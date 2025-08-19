«سقيا الإمارات»: 15 مليون مستفيد في 37 دولة من 1000 مشروع مياه مستدام

تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، تواصل مؤسسة «سقيا الإمارات» مضاعفة الأثر الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أقاصي الأرض.

وتشكل «سقيا الإمارات» علامة فارقة في جهود تحسين حياة الملايين، وتخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه.

وتتعاون «سقيا الإمارات» مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً لتنفيذ مبادرات إنسانية ومشاريع تنموية تهدف إلى توفير المياه النظيفة والآمنة لملايين البشر ممن يعانون شح المياه. ووصل عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة من خلال تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام، وذلك منذ إطلاق المؤسسة عام 2015.

وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، سعيد محمد الطاير، إن بصمات «سقيا الإمارات» بعد مرور 10 أعوام على إطلاقها باتت واضحة وعابرة للحدود، لدعم مسيرة دولة الإمارات الإنسانية الملهمة لتخفيف معاناة الإنسان أينما كان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومنها الهدف السادس «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع».

وأضاف: «انسجاماً مع (عام المجتمع)، وانطلاقاً من القيم الوطنية النبيلة، نسعى إلى توسيع أثرنا التنموي، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والمساهمة في تمكين المجتمعات حول العالم لتصبح شريكاً بنّاءً في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للإنسان في كل مكان».

وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» إلى تشجيع المشاريع والتقنيات المبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وكرّمت الجائزة في دوراتها الأربع 43 فائزاً من 26 دولة، أسهمت مشاريعهم في تحسين ظروف الحياة في العديد من المجتمعات حول العالم.

وتتضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، أربع فئات رئيسة: «جائزة المشاريع المبتكرة» و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير»، و«جائزة الابتكارات الفردية»، و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات».