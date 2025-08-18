الأسهم الوقفية في "أوقاف دبي" تتجاوز 9 ملايين درهم بنهاية النصف الأول

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن قيمة محفظة الأسهم الوقفية تجاوزت 9 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير إدارة الاستثمار في المؤسسة، فإن الأداء الإيجابي لمحفظة الأسهم الوقفية يعكس كفاءة سياسات الاستثمار التي تنتهجها المؤسسة في إدارة وتنمية الأصول الوقفية، بما يحقق استدامة الموارد وتعظيم عوائدها لخدمة الأهداف المجتمعية والخيرية.

وتتكون المحفظة الوقفية للمؤسسة من أسهم شركات مساهمة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وهوما يعكس تنوع الاستثمارات ومرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق، ويؤكد نهج المؤسسة في تبني سياسات استثمارية رشيدة لضمان استدامة الأصول الوقفية وتنميتها.

وأكد علي المطوع ، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، التزام المؤسسة بمواصلة توسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية، وتنويع قنواتها، بما يواكب تطلعات دبي في تعزيز الريادة في مجال الوقف المبتكر، ودعم المشاريع الإنسانية والتنموية المستدامة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في توسّيع الأثر التكافلي والمجتمعي للوقف، وتحفيز الجميع على المساهمة والمشاركة في العمل الوقفي.

وأشار إلى أن النمو في قيم محفظة الأسهم الوقفية يعكس دعم ومساهمة الواقفين الذين خصصوا أسهما مالية لصالح المصارف الوقفية، مما ساهم في تعزيز الموارد المالية الموجهة للمشاريع المجتمعية والخيرية المستدامة

وثمن عطاء الواقفين وثقتهم في إدارة المؤسسة لأصولهم المالية والعقارية، مؤكدا السعي الدائم لتعظيم أثر أوقافهم بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع وفق رؤية دبي في مجال الوقف المبتكر.

وأوضح المطوع أن عوائد الأسهم المالية الوقفية كاملة يتم صرفها وتوزيعها سنوياً على الوقف المستهدف، وفق شروط الواقفين في تعليم الطلبة غير القادرين وعلاج المرضى المحتاجين ومد يد العون للأرامل والأيتام وتمكين أصحاب الهمم، وغيرها من مختلف أوجه الخير في المجتمع.

يذكر أن "أوقاف دبي" أطلقت عام 2018 حسابها الأول من نوعه لإدارة وقف الأوراق المالية "مبادرة خدمة وقف الأسهم"، الذي أتاح المجال أمام فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الأسهم والمنتجات المالية بتخصيص حصص من استثماراتهم كأوقاف، يعود ريعها لدعم وتمكين فئات المجتمع المستحقة.