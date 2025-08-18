تفاهم بين «الهوية وشؤون الأجانب بدبي» و«نبض الإمارات» لترسيخ ثقافة التطوع

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم مع فريق «نبض الإمارات» التطوعي، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتوحيد الجهود في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، انسجاماً مع رؤية إمارة دبي في تعزيز القيم الإيجابية والمشاركة المجتمعية.

وقّع المذكرة عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء عوض محمد غانم سعيد العويم، وعن فريق «نبض الإمارات» التطوعي رئيس الفريق، الدكتور خالد نواب البلوشي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تنظيم المبادرات التطوعية والمجتمعية، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي، وتوسيع أثره الإيجابي في المجتمع.

كما تسعى إلى توحيد الجهود في دعم الفعاليات الوطنية وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها، مع الاستفادة من المنصات الإعلامية لكلا الطرفين في نشر المبادرات، وتسليط الضوء على رسالتها الإنسانية.

ويعكس التعاون الدور الحيوي لـ«الهوية وشؤون الأجانب في دبي» في تمكين الشراكات المجتمعية وتعزيز ثقافة التطوع، إلى جانب إسهام فريق «نبض الإمارات» بخبراته وكوادره التطوعية في إثراء المبادرات وتنظيمها بأسلوب احترافي، بما يضمن استدامة هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس يُعزّز جودة الحياة.

وأكد اللواء عوض العويم أن الشراكة تعكس التزام «الهوية وشؤون الأجانب في دبي» بترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، والشراكات الاستراتيجية التي تُمثّل ركيزة أساسية في نموذج عملها المؤسسي، موضحاً أن التعاون مع الفرق التطوعية يتيح فرصاً مبتكرة لدعم المبادرات الوطنية، وإحداث تأثير إيجابي يرسخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً.

من جانبه، أكد الدكتور خالد نواب البلوشي أن هذه الشراكة تُمثّل خطوة مهمة في تعزيز ثقافة التطوع وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع، مضيفاً أن فريق «نبض الإمارات» سيواصل العمل جنباً إلى جنب مع «الهوية وشؤون الأجانب في دبي» لتقديم مبادرات نوعية تعكس روح العطاء، وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة في الدولة.

وتعكس المذكرة حرص «الهوية وشؤون الأجانب في دبي» على ترسيخ سماتها المؤسسية القائمة على الابتكار والشراكة الفاعلة والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، في إطار نهج يضع الإنسان في صميم أولوياته، ويعزز الثقة لدى مختلف شرائح المجتمع.