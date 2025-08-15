«الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقد ميدانياً أوضاع العمال في عجمان 

نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد مساكن العمال في إمارة عجمان، وذلك في إطار زياراتها الدورية لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وترأس وفد الهيئة عضو مجلس الأمناء، الدكتور أحمد المنصوري، وضم الوفد كلاً من عضوي مجلس أمناء الهيئة، الدكتور زايد الشامسي والدكتور عبدالعزيز النومان، إضافة إلى الأمين العام للهيئة، الدكتور سعيد الغفلي، ورئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، عبدالعزيز العوبثاني، ورئيس قسم التوعية والتثقيف، فاطمة الحوسني، ومن إدارة حماية حقوق الإنسان، علي الحوسني، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الفني والتخصصي في مجال الحقوق العمالية.

وتأتي هذه الزيارة، وهي السادسة، ضمن خطة شاملة تغطي مختلف إمارات الدولة، لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكة مع جميع الجهات المعنية.

وقد عقد فريق الهيئة خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة.