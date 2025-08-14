«نحن ممتنون» تدعم العمال في العين

نفذ مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، ومجموعة «تدوير»، مبادرة «نحن ممتنون» لدعم فئة العمال في حديقة الطوية.

وتضمنت المبادرة توزيع حقائب ومستلزمات للعمال تساهم في تخفيف أجواء العمل الحارة عنهم خلال فصل الصيف، وأكد مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين، الدكتور أحمد عبيد الظاهري، أن المركز نفذ مبادرة «نحن ممتنون» لفئة العمال التي تهدف إلى دعم هذه الفئة وإدخال السرور في قلوبهم، وكذلك ترسيخ قيم الإنسانية، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت استحسان العمال، الذين عبّروا عن شكرهم وسعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية.