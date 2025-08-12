«إسلامية دبي» تنظم محاضرة «بيوت مطمئنة»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم محاضرة توعوية بعنوان «بيوت مُطمئنة»، ضمن برنامجها الأسري والتوعوي المستمر «نبض الأسرة»، الهادف إلى تعزيز استقرار الأسر وترسيخ التماسك المجتمعي.

ويقدم المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الكمالي، عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، في إطار حرص الدائرة على توسيع نطاق الوصول إلى أفراد المجتمع، وتمكينهم من الاستفادة من المحتوى التثقيفي والديني.

وستتناول مجموعة من المحاور المهمة لبناء أسر مستقرة من أبرزها: أسباب السعادة الأسرية، وطرق التعامل مع المشكلات داخل الأسرة، وسبل تحقيق النجاح الأسري، بما يسهم في تعزيز بيئة أسرية قائمة على المودة، والرحمة، والحوار البنّاء.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع كافة إلى حضور المحاضرة والاستفادة من مضمونها الهادف، انسجاماً مع الجهود التي تبذلها لتقديم خدمات مجتمعية مستدامة تُرسّخ الوعي الديني والإنساني، وتواكب توجّهات القيادة الرشيدة التي تولي الأسرة الإماراتية اهتماماً كبيراً، باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره وازدهاره.