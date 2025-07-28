«أوقاف دبي» تدعم «مؤسسة الجليلة» بـ 1.8 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي تقديم 1.8 مليون درهم لمؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة.

وقُسّم المبلغ المقدّم من «أوقات دبي» إلى مليون درهم لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، و800 ألف درهم لدعم برنامج «عاون» المعني بتوفير الرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات، ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، و«صندوق الطفل» الذي يهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم.

ويأتي الدعم المالي من مصرف الزكاة في «أوقاف دبي»، بهدف تعزيز دور الوقف في الارتقاء بقطاع الصحة.

وأكد نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، خالد آل ثاني، حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي في المجتمع، وتعزيز توجهاتها الإنسانية في مجالات الرعاية الطبية، من خلال دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى المؤسسات الصحية، والمشاركة في المبادرات الرامية إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، ومساندة غير القادرين على سداد قيمة العلاج، خصوصاً الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال خالد آل ثاني إن المرضى من المستحقين لأموال الزكاة، ويشكلون شريحة إنسانية تحرص المؤسسة على مساندتها وتقديم العون اللازم لها.

ولفت إلى أن المؤسسة تبذل كل الجهود لإبرام شراكات من شأنها تعزيز دور الوقف في تلبية احتياجات المجتمع، ومساندة الأفراد في القطاعات الحيوية، والعمل على تحقيق استراتيجية الوقف الرامية إلى تمكين القطاع الوقفي، وإرساء التكافل والتعاضد الإنساني بين فئات المجتمع كافة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني، تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية.

وأكد أن هذه الجهود تُسهم في تمكين مؤسسة الجليلة من القيام برسالتها النبيلة، عبر برامجها ومبادراتها المختلفة، الهادفة إلى الارتقاء بصحة الإنسان.